الأمين يترأس الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية بمؤتمر العمل الدولي بجنيف

ليبيا – شارك وفد ليبي يترأسه وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين في أعمال الدورة “107” لمؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد اليوم الاثنين بجنيف ويستمر لـ 8 يونيو القادم بحضور الدول المنضوية تحت منظمة العمل الدولية.

المجموعة العربية عقدت بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي برئاسة وزير عمل الوفاق أمس الأحد اجتماعا تنسيقيا حضره أطراف العمل والعرب الثلاثة من وزارات عمل وأصحاب أعمال وممثلون عن العمال لتوزيع المهام والمسؤوليات في كافة اللجان والجلسات والتنسيق لعقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى.

وعرض التقرير السنوي ما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على أوضاع أصحاب الأعمال والعمال في فلسطين.

ومن المقرر أن يبحث الإجتماع عدة قضايا منها”الحوار الاجتماعي في مجال العمل ،العنف ضد المرأة،المرأة في عالم العمل والتنمية المستدامة،معايير العمل” على مستوى الدول التي تناقش جلسات المؤتمر العامة ويخاطبها رئيس مؤتمر منظمة العمل الدولية ورئيس مجلس الادارة ومدير عام منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى رؤساء الوفود من الدول المشاركة.

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