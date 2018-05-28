غوقة: يجب أن تكون هناك ضمانات دولية لإنجاح الإنتخابات المرتقبة وقبول كافة الأطراف لنتائجها

ليبيا – أكد نائب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي سابقاً عبد الحفيظ غوقة على أن درنة هي المدينة الوحيدة بالمنطقة الشرقية التي مازالت تخضع لسيطرة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تطرح نفسها بديلاً عن مؤسسات الدولة.

غوقة إعتبر في مداخلة عبر الأقمار الصناعية على برنامج”غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة”سكاي نيوز” تابعتها صحيفة المرصد أن انتهاء معركة درنة يعني إنتهاء كل معارك الشرق الليبي التي بدأت منذ عام 2014 والمستمرة لغاية اليوم.

وشدد على ضرورة أن تعود مدينة درنة إلى حضن الوطن لتعود لها مؤسسات الدولة وتكون جزء من الدولة الليبية بعد أن كانت بمعزل عن أي سلطة رسمية أو محلية موجودة داخلها، موضحاً أن الجيش يقوم بتحرير المدينة بالكامل من قبضة هذه الجماعات بعد محاولة أعيان درنة إيجاد حل ودي مع الجماعات وتسليم أسلحتها للدولة.

وأشار إلى عدم وجود أي مصادر لتمويل الجماعات المتواجدة في درنة خلاف لما كان عليه الامر ببنغازي خاصة مع تطويق الجيش للمدينة والسماح بمرور الضرورات الحياتية للأهالي فقط، معتقداً أن الخناق بات ضيقاً على هذه الجماعات وليس لها أمام قوات الجيش إلا تسليم عتادها كما فعلت الجماعات من قبلها أو إختيار المواجهة.

نائب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي سابقاً قال إن خيار المواجهه داخل مدينة درنة سيكون له آثار وخيمة على المدنيين خاصة مع إتخاذ هذه الجماعات الأحياء المدينة ملاذ لها، لافتاً إلى أن الأمر سيختلف تماماً عما كان عليه في مدينة بنغازي.

وإعتقد أن تقوم بعض الدول الإقليمية الداعمة للجماعات المتطرفة في درنة بإتخاذ ردة فعل معينة وفك الخناق عن هذه الجماعات موضحا ذلك بأن:”منذ فترة هذه الجماعات الداعمة طالبت بوقف العمليات ومحاكمة أفراد الجيش وتقديمهم لمحكمة الجناية الدولية على الرغم من علمهم أن هذه الحرب تقام ضد جماعات تنازع الدولة وتطرح نفسها بديل عن مؤسساتها”.

غوقة تابع قائلاً:”هذه الجماعات لها ارتباطات وفقاً لبيانات رسمية صادرة عنها بتنظيم القاعدة وتنظيمات متظرفة إرهابية وبالرغم من ذلك تجد ما يساندها وهذا الحاصل في الغرب الليبي تحديداً بالعاصمة من قبل بعض الجماعات المؤازرة و المؤيدة لجماعة أنصار الشريعة المرتبطة بالقاعدة ومجالس الشورى فجميعها تنزل من عبائه واحدة هي عبائه التشدد والتطرف والغلو الديني”.

ويرى أن الخطوة التالية بعد تمكن الجيش من تحرير درنة هي الإتجاه والتركيز في معاركه على مناطق أخرى كالجنوب الليبي الذي يتم إستباحته من قبل العديد من الجماعات المسلحة والقوات التي تأتي من خارج حدود الجنوب على حد قوله، مضيفاً أنه لإنتهاء الحرب ضد الجماعات بالشرق يجب تعزيز تواجد الجيش بمناطق أكثر أهميه وحدودية مثل الجنوب.

أما بشأن المبادرة الفرنسية قال غوقة إنها عبارة عن مؤتمر دولي بخصوص ليبيا سيعقد في قصر الإليزيه بباريس وذلك بحضور الأطراف الليبية المختلفة بغرض مشاركة هذه الأطراف في تنفيذ خارطة سياسية شاملة للخروج من الأزمة الليبية، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي أفصح عن معالم هذه الخارطة المتمثله بالدعوة لإنتخابات برلمانية ورئاسية وتوحيد مؤسسات الدولة.

نائب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي سابقاً أضاف أن الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الجمهورية الفرنسية تطرق لتدشين مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون بين الأجسام الليبية المختلفة لإنشاء حكومة تشرف على تهيئة الأوضاع بالإضافة لحل الأزمات الأمنية والإقتصادية التي تساعد في إجراء هذه الانتخابات.

وأبدى غوقة تمنياته بأن تكون هناك ضمانات دولية لإنجاح الإنتخابات وقبول الأطراف نتائجها من أجل البدء بمرحلة جديدة، متسائلاً :”هل ستكون الانتخابات على الدستور الذي هو محل خلاف كبير بين الاطراف الليبية باعتباره لا يلبي مطالب غالبية الليبيين أم سنكون أمام مرحلة انتقالية جديدة حتى يتوافق الليبيين على الدستور”.

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