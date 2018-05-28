بلدية صبراتة : على اللاجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة أمن المدينة

ليبيا – أكد المجلس البلدي صبراتة في بيان له أمس الأحد عن متابعته لتطورات الأوضاع الأمنية والميدانية والإجتماعية بالمدينة، مشيداً بتحسن الوضع الأمني الملحوظ بها.

المجلس نفى في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه ما يتم تداوله على وسائل الإعلام المختلفة بشأن انعقاد اجتماعات مشبوهة تريد التخطيط لعمليات ومؤتمرات تزعزع أمن الوطن وتخلط الأوراق وتزيد من معاناة المواطن وتثير شبها على بلدية صبراتة وأهلها هي في الأصل بعيدة عنهم كل البعد.

وقال البيان إن المجلس البلدي حريص على إستكمال مشروع المصالحة الوطنية بين أهل البلدية كافة دون استثناء لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي لتكون نموذجا يحتذى به في كافة ربوع ليبيا ليعش أهلها آمنين مطمئنين بعيدا عن التجاذبات السياسة والشرخ الاجتماعي الذي ينجم عن الحروب وتبعاتها.

وبين المجلس بأن البلدية آمنة مطمئنة تنعم بالأمن والأمان،مطالباً الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة أمن المدينة والمساس ما وصفها بـ”بثوابت ثورة 17 فبراير” ومواصلة جهودهم في تأمين المدينة والتعاون مع الخيرين في تحقيق أهداف ثورة فبراير التي أساسها المصالحة والعدل بين أبناء الوطن والتعايش السلمي وحق المشاركة في بناء الوطن بيد أبناءه كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية