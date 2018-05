اجتماع لبحث مشاكل المياه في سرت بحضور عميد البلدية

المتوسط:

عقد ظهر اليوم، اجتماعًا ضمَّ رئيس لجنة الإدارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى المهندس مصطفى الشاوش، ومدير مكتب سرت بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس سعيد مشري ومدير موقع سرت بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس رمضان الفليدني، برئاسة عميد بلدية سرت، مختار المعداني.

وتناول الاجتماع، المشاكل التي تعاني منها مختلف مناطق بلدية سرت من نقص في المياه بسبب مشاكل التعديات المتكررة على مسارات مشروع النهر الصناعي، الأمر الذي يهدد انهيار الشبكة وانقطاع المياه، إذ تم الاتفاق على البدء في أعمال إزالة الوصلات غير الشرعية، وكذلك مخاطبة موقع السدادة بجهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي بشأن تزويد سرت بكمية مياه إضافية من الشبكة الغربية تساهم في استقرار الإمداد المائي.

