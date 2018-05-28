الحويلي: وجود خليفة حفتر على طاولة مبادرة باريس يضعفها

ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة عبد القادر الحويلي عن إستغرابه من ما تضمنته بنود المبادرة الفرنسية بشأن إجراء الإنتخابات والضغط في هذا الصدد دون وجود شرعية دستورية أو قانونية.

الحويلي وصف في تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الأحد تابعته صحيفة المرصد المبادرة الفرنسية بـ”مبادرة القفز في الهواء على الإتفاق السياسي” لإدخال طرف جديد يتمثل بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وإعتبر أن المشير حفتر لا يمتلك أحقية الدخول في هذه المرحلة بإعتباره شخص عسكري ووجوده على طاولة هذه المبادرة يضعفها ، مستبعداً أن يوافق مجلس الدولة على الجلوس مع المشير حفتر بوجود رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

أما عن تصويت المجلس بالموافقة أو الرفض على المبادرة الفرنسية أوضح أن المجلس أجرى تصويت لحضور اللقاء لكنه لم يصوت على قبول المبادرة.

وتابع قائلاً:”هناك نصيحة من بعض الدول بأن يحضر مجلس الدولة المبادرة ويطرح شروطه كما أن هناك بعض الدول كإيطاليا والجزائر وتونس ترفض المبادرة لكنها لا ترغب بالتصريح بذلك بل تريد أن يكون الرفض من قبل الأطراف الليبية لذلك عندما يرفضها مجلس الدولة سيكون هناك تجاوب من بعض الدول الأخرى”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية