شورى درنة ينسحب إلى داخل المدينة ويحذر السكان

أكد القيادي في مجلس شورى مجاهدي درنة “المُنحل” محمد دنقو، انسحاب عناصر المجلس إلى داخل المدينة بعد تقدم قوات الجيش في محاور القتال بأطراف درنة.

وقال دنقو في تدوينة على فيسبوك، صمدنا ٤ سنوات خارج درنه ، لم تعد لنا قوة خارج المدينة، جميع قوتنا داخل المدينة من وادي الناقه إلى حي الـ400″.

وأضاف “اليوم نحن وأهلنا وأطفالنا ونسائنا وعجائزنا في خندق واحد”، محذرا السكان، من أي خروقات داخل المدينة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، حسب تعبيره.

وتخوض القوات المسلحة معارك عنيفة في المحور الغربي من المدينة وتتقدم باتجاه مسجد “نسيبة بنت كعب” ويحاول عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل صد تقدم القوات المسلحة.

وكانت القوات المسلحة الليبية أعلنت سيطرتها اليوم الإثنين على منطقة حجاج الفتايح بالكامل والإذاعة وعقبة الفتايح ومحطة المياه، كما سيطرت أمس على وادي تمسكت جنوب غرب درنة.

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