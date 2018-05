مدير أمن بنغازي يُصدر قرارًا بضم قوة إضافية لقسم المرور

المتوسط:

قال النقيب معتز العقوري مدير المكتب الإعلامي التابع لمديرية أمن بنغازي، إنَّ مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي، قد أصدر عدة قرارات بشأن ضم قوة إضافية من ضباط وضباط صف وأفراد لقسم النجدة وقسم مرور وتراخيص بنغازي من جميع الأقسام التابعة للمديرية، نظرًا لعمل تلك الأقسام الكبير، خاصةً عملهم واحتكاكهم الميداني بالمواطنين بشكل مباشر وأيضًا لما يعانوه قسم النجدة والمرور من نقص في الأفراد.

وأضاف العقوري، أن إصدار هذه القرارات من شأنها أن تزيد في الدعم المعنوي، وهي بطبيعة الحال في صالح المواطن بشكل خاص والوطن بشكل عام، لأن تلك الاقسام أكبر مسؤلياتها المحافظة على الأمن والأرض، كما نطلب من مدير أمن بنغازي النظر إليهم من حيث الناحية المادية حتى يكون لهم حافز وأكبر دعم.

