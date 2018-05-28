تقرير المحاسبة يكشف عن هوية وزير دفع 83 ألف دينار من مال الدولة مقابل تذكرة سفر !

ليبيا – أصدر ديوان المحاسبة فى طرابلس الاربعاء الماضي تقريره الدوري السنوي لسنة 2017 تناول فيه قطاعات الدولة المالية والاقتصادية وتشعباتها مع الازمة المعيشية والسياسية .

التقرير الذي اعلن عن صدوره رئيس الديوان خالد شكشك فى مؤتمر صحفي وتلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، يتكون من 920 صفحة ستنشر المرصد أبرز ماجاء فيها تباعاً عبر سلسلة تقارير يومية طيلة الايام القادمة .

وفى مايلي الجزء الحادي عشر من هذه السلسلة الذي اشار فيه الديوان الى وزارة التخطيط بحكومة الوفاق وحجم الهدر المالي فيها ومخالفاتها بما فيها انفاقها 83 الف دينار على انها تذكرة سفر للوزير الطاهر الجهيمي من طرابلس الى واشنطن اضافة الى اكثر من 17 الف دينار اخرى على تذاكر يضاف لها تسيب فى العهد المالية ومنح سيارات لغير الموظفين بالوزارة !

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