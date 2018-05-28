منظمة: تؤكد وجود مماطلة في منح أسرة القذافي الرقم الوطني

أعلن مرصد السلام والتنمية للإعلام وحرية الإنسان أنه تحصل على العديد من المراسلات بخصوص حق أسرة الزعيم الراحل معمر القذافي في منحها الرقم الوطني، ، تفيد بأن هناك مماطلة في منح الأسرة الرقم الوطني.

وأكد يوسف قرقوم الناطق الرسمي السابق لمصلحة الاحوال المدنية في حواره مع المرصد على حق أسرة الزعيم الراحل معمر القذافي في الحصول على الرقم الوطني، لأن والد معمر القذافي مقيد في سجلات 1954،وهي السنة التي شهدت التعداد الأول للسكان على مستوي ليبيا، وبهذا فإن معمر القذافي وأبنائه أسرة ليبية يجب منحها الرقم الوطني.

وأفاد قرقوم بأنه يجب على محامية أسرة الزعيم الراحل معمر القذافي التواصل مباشرة مع مدير إدارة الشؤون القانونية لمصلحة الأحوال المدنية.

ونبه قرقوم بأن عملية منح الأسرة رقم وطني تتطلب إثبات وإصدار تقارير طبية، وشهادة وفاة لكل من الزعيم الراحل معمر القذافي، وسيف العرب معمر القذافي، ومعتصم معمر القذافي، ومن ثم استخراج الفريضة الشرعية وعليه تصبح مصلحة الأحوال ملزمة بإصدار وضع عائلي وبالتالي منح الأسرة الأرقام المطلوبة.

وحول تسيس هذا الملف وعدم منح أسرة الزعيم الراحل أبسط حقوقها وهو الرقم الوطني، نفى قرقوم ذلك وبالأخص في الوقت الحالي.

ومن جانبه أشار مرصد السلام والتنمية للإعلام وحرية الانسان إلى أنه يطرح هذه القضية للرأي العام وللخبراء القانونيين ومؤسسات المجتمع المدني الليبي من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، وذلك لننعم بمجتمع تُصان فيه كافة الحقوق المدنية والسياسية.

ويعد الرقم الوطني مرجعاً فريداً غير متكرر، يُصرف لكل مواطن ليبي، ويُستخدم للوصول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية ويساعد في منع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء أو ألقابا متشابهة، فكل منهم يحمل رقماً وطنياً خاصاً يستعين به في بياناته ووثائقه الرسمية وليس ورقة للمساومات السياسية أو تصفية الحسابات بين الخصوم واستغلال سيء للسلطة من قبل بعض الأطراف التي تقع تحت طائلة المخالفات القانونية والعقوبات المحلية والدولية.

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