العدالة والبناء يؤجج الخلاف بين الأهلي بنغازي والاتحاد لصالح الإرهاب

استنكر حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، واقعة الخلاف الرياضي بين نادي الاهلي بنغازي الاتحاد طرابلس، وكذلك الاعتداء على نادي الاتحاد، وما وصفه باعتداء قوات الصاعقة على بعثة النادي.

وقال «الحزب» فى بيان، صدر اليوم الاثنين 28 مايو، إنه «على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها ليبيا من انقسام وخلافات سياسية؛ إلا أن المباريات والجمهور الرياضي ضرب طيلة هذه الفترة مثالاً رائعًا في إبراز أواصر الأخوة والروح الرياضية وكرم الضيافة المتبادلة بين كل المدن والأندية وجماهيرها، مبتعدين عن التأثر بالخلافات السياسية الطارئة بين أبناء الوطن».

وأضاف البيان: «وإذ نرجو أن تستمر هذه الروح التنافسية الراقية ونستهجن الاعتداء الذي وقع من قبل قوات تدعي انتسابها للمؤسسة العسكرية ما يعكس غياب الانضباط والفوضى وحجم الانفلات الأمني بالمدينة وبما أنه لم يحصل من المشجعين ولا يمثل الجمهور الرياضي لنادي الأهلي العريق ولا جمهور بنغازي».

وأشار البيان إلى أنه «في الوقت الذي نبدي فيه تعاطفنا مع نادي الاتحاد وجمهوره، فإننا ندعو الجميع إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على كل من يبث روح التعصب والفرقة ويرفع الشعارات الجهوية الضيقة».

ودعا البيان، في ختامه «اتحاد الكرة الليبية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الرياضيين والجمهور الرياضي، وأن لا تكون هذه الحادثة سببا في قطيعة بين الناديين العريقين، وأن تستمر الرياضة ميدان للتنافس ولم الشمل والتقريب بين المختلفين وداعم أساسي خلال هذه المرحلة للمصالحة الوطنية الشاملة».

