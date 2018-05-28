تواصل فعاليات مهرجان نادي الصقور بطبرق

يواصل نادي الصقور في بث نشاطه الثقافي الرمضاني كل مساء من أيام شهر رمضان المبارك ، وذلك في إطار نشاط سنوي يقيمه النادي . أكد رئيس اللجنة الثقافية بالنادي فيصل الشاعري في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن اللجنة هي المشرفة على هذا النشاط، وتعمل على تنظيم كافة الأنشطة ” الرياضية والثقافية والفنيةوالاجتماعية والدينية ” .

وأشار الشاعري إلى أن اللجنة الثقافية سيكون من مهامها تفعيل دور النادي الثقافي بين شباب المدينة وإعادة دور نادي الصقور بين شباب المدينة كون نادي الصقور يمثل مؤسسة لها قيمتها وتاريخها ليس في طبرق فحسب بل في ليبيا عمومًا . وذكر بأن الأنشطة التي أقيمت هي ” أمسيات شعرية و ثقافية و أدبية ، أمسيات للطفل و مسابقات و فقرات غنائية متنوعة ، أمسيات متنوعة توعوية ” ، مؤكدًا على إستمرار المهرجان إلى نهاية شهر رمضان المبارك .

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