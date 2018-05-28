المشري وسلامة يبحثان الاتفاق السياسي

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري والوفد المرافق له على هامش زيارتهم للعاصمة الفرنسية باريس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة ان المشاركين في اللقاء بحثوا المبادرة الفرنسية والاتفاق السياسي.

ويشارك في مؤتمر باريس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الدولة خالد المشري.

وطرحت فرنسا مبادرة لجمع الفرقاء الليبيين في لقاء بباريس، للاتفاق على خارطة طريق لحل القضايا الخلافية تمهيدًا لإجراء الانتخابات، برعاية أممية.

وتنص المبادرة، ، على 13 نقطة رئيسية بينها «التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي وحل جميع المؤسسات الموازية» وفتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يومًا، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وتضمنت دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور.

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