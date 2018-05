خاص/ المتوسط:

وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الإثنين، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له الذي ضم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، ورئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، والنائب الهادي الصغير، وذلك بحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق.

وأضاف بليحق، أنَّ هذه الزيارة الرسمية تأتي بناءً على الدعوة التي وجهتها الرئاسة الفرنسية لرئيس مجلس النواب لبحث المبادرة الفرنسية، التي أعلن عنها مؤخرًا لحل الأزمة الليبية.

جديرٌ بالذكر، أن اللقاء الذي سيجمع الأطراف الليبية سيعقد غدًا الثلاثاء بالعاصمة باريس.

The post «عقيلة صالح» يصل إلى باريس على رأس وفد «النواب» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية