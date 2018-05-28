مهاجرين مغاربة يضربون عن الطعام لتأخر سلطات بلادهم في إعادتهم

دخل 60 من المهاجرين المغاربة غير الشرعيين داخل مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بطرابلس، في إضراب مفتوح عن الطعام، بسبب تأخر إعادتهم من طرف سلطات بلادهم .

وقال رئيس مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس حسني بوعياتة إن 60 مهاجرا مغربيا غير شرعي من نزلاء المركز، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، بسبب تأخر إعادتهم من قبل سلطات بلادهم .

وأوضح بوعيانة لموقع ليبيا الخبر أن وفد من السفارة المغربية قام بزيارة المهاجرين الشهر الماضي، وأن أعضاء وفد السفارة قاموا بالتقاط صور شخصية للمهاجرين وأخذ بصماتهم، تمهيداً لإصدار وثائق سفر مؤقتة لهم، تمكنهم من مغادرة الأراضي الليبية، مؤكدا بأن عملية إعادتهم إلى المغرب التي كانت مقررة قبل شهر رمضان تعثرت.

وأشار بوعيانة إلى أن المهاجرين المغاربة نفذوا إضرابهم عن الطعام، بسبب مكوثهم فترات طويلة داخل مراكز الإيواء.

ونفذ أكثر من 200 مهاجر مغربي إضراب مفتوح عن الطعام في ذات المركز بطرابلس منتصف أكتوبر 2017، مطالبين بترحيلهم إلى بلادهم على وجه السرعة؛ بحسب مدير مكتب الإعلام في جهاز الهجرة غير الشرعية طرابلس.

وبيّن بوعيانة أن السلطات المغربية لم تتأخر بإعادتهم عقب مرور أيام قليلة على تنفيذهم الإضراب عن الطعام.

وتعاني مراكز الإيواء للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا من اكتظاظ في عدد نزلائها، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى تكرار طلبها من المنظمات الدولية، بزيادة دعم وتقديم المساعدة لهذه المراكز لتحسين ظروف إيواء المهاجرين.

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