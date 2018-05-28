200 ألف دينار ميزانية الباب الثاني للبلديات التابعة للحكومة المؤقتة

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة من مقره بمنطقة قرنادة جنوب مدينة شحات قرارآ بصرف قيمة مالية لعدد من البلديات التابعة للحكومة المؤقتة.

ونص القرار الذي تحصلت بوابة افريقيا علىنسخة منه بأن يصرف المبلغ بحسب الاعتمادات الشهرية للبلديات والتي جاء عددها عشرون بلدية بحسب الكشف المرفق للقرار رقم (275) لسنة 2018 ميلادية ..

يذكر أن هذا القرار أتي في ظل عدم إعتماد قانون الميزانية من قبل مجلس النواب الليبي حتى الآن والذي تسبب في تعطيل عدة مشاريع ومواضيع تنموية هامة عرقل عملها غياب هذا القانون.

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