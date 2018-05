المتوسط :

قام مندوبو سفارة سيراليون، بزيارة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، اليوم الاثنين.

وجاءت الزيارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسية سيراليون، من نزلاء فرع طرابلس طريق السكة تمهيدا لعودتهم طواعية إلى بلادهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

