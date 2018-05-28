اجتماع لبحث الأوضاع في الجنوب الليبي

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان اليوم الاثنين أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة ومعالجة الأزمة بالجنوب الليبي عن مجلس الدولة حيث تم استعراض الجهود التي بذلت لإيجاد حلول جذرية للأزمات التي تمر بها المنطقة الجنوبية من خلال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة “كاجمان” بشأن أحداث الجنوب.

وبينت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق أن المشاركون في الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء وبحضور عدد من أعيان الجنوب بحثوا آلية التنسيق مع شركة البريقة وشركة توزيع الطرق السريع لتوفير الوقود وإعادة تزويد المحطات الفعلية ما قبل سنة 2011 البالغ عددها 43 محطة لتزويد الوقود.

وأتفق المجتمعون على ضرورة تأمين شحنات الوقود من قبل الأجهزة الأمنية واستعداد أهالي المنطقة تقديم المساعدة في ذلك كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين اللجنتين وفق خطة عمل وإيجاد حلول لتأمين السيولة النقدية المزمع إرسالها إلى فرع مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الجنوبية.

وتهدف اللجنة إلى الحد من التوتر في الجنوب وتسهيل تقديم الخدمات والعمل على المصالحة بين الأطراف المتنازعة ومن بينها اتفاق الصلح بين قبليتي التبو و أولاد سليمان و الذي توقف عند جبر الضرر.

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