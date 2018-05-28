نواب عن المنطقة الشرقية يؤكدون تأييدهم لأي مبادرة تسهم في حلحلة الأزمة الليبية

أكد أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية تأييدهم لأي خطوة تقرب بين الأطراف الليبية وتساعد في حلحلة الأزمة السياسية، بما يؤدي إلى رفع المعاناة عن الشعب الليبي، في إشارة إلى المبادرة الفرنسية حول ليبيا، مشددين على ضرورة العودة إلى مجلس النواب حال عقد أي اتفاق سياسي جديد.

هذا كما أكد النواب على عودة المجلس إلى مدينة بنغازي المقر الدستوري له.

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