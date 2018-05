المتوسط:

أوقفت الأجهزة الأمنية في مدينة البوانيس، اليوم الاثنين، شاحنة يقودها مهرب ليبي قادمة من مدينة سبها.

وأفاد مصدر أمني، بأن الحافلة نوعها مرسيدس تقل 27 شخصا من الجنسية النيجرية، بينهم امرأة وطفل كانوا في طريقهم إلى مدينة الجفرة قادمين من المدينة.

وأوضح المصدر بأنه بالتحقيق معهم ، ثبت أن المهرب يتقاضي 150 دينار للشخص الواحد نظير نقلهم إلى مناطق ومدن المنطقة الغربية.

