حوادث المرور تحصد 21 روحا بأسبوع

نشرت إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، إحصائية أسبوع المرور العربي لسنة 2018، حيث تصدرت مدينتي طرابلس والخمس أكبر عدد من الحوادث والإصابات.

وتبين الإحصائية أن الفترة من 4 إلى 10 مايو الحالي، شهدت 44 حادثا نتج عنها 21 قتيلا، و43 مصابا، فيما تضررت 69 مركبة، وبلغت القيمة الخسائر المالية حوالي 230 ألف دينار.

وشهدت طرابلس 10 حوادث قتل على إثرها 11 شخصا وأصيب 5 آخرين، فيما وقعت 7 حوادث في الخمس أصيب فيها 5 أشخاص.

وشهدت إحصائية الأسبوع العربي للمرور في العام الحالي انخفاضا مقارنة بالعام الماضي، حيث وقع 77 حادثا في 2017، قتل فيها 37 شخصا وأصيب 65 آخرين.

ويأتي أسبوع المرور العربي لهذا العام تحت شعار “التزامك بالنظام دليل وعيك”، لتوجيه رسالة بضرورة التقيد بقوانين المرور أثناء القيادة لحماية السائق والمارة من خطر الحوادث.

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