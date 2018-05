إضراب 60 مهاجرًا مغربيًا بطرابلس اعتراضًا على عدم ترحيلهم

المتوسط:

أعلن 60 مهاجرًا مغربيًا غير شرعيًا، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، داخل مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بطرابلس، اعتراضًا على تأخر إعادتهم من طرف سلطات بلادهم.

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، أن وفد من السفارة المغربية قام بزيارة المهاجرين الشهر الماضي، مؤكدً أن أعضاء وفد السفارة قاموا بالتقاط صور شخصية للمهاجرين وأخذ بصماتهم، تمهيداً لإصدار وثائق سفر مؤقتة لهم، تمكنهم من مغادرة الأراضي الليبية.

وأضاف الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الاثنين، أن عملية إعادتهم إلى المغرب كانت مقررة قبل شهر رمضان ولكنها تعثرت بسبب الظروف الأمنية.

وجدير بالذكر أن مراكز الإيواء للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تكتظ بعدد كثير من النزلاء وهو ما دفع السلطات الليبية إلى تكرار طلبها من المنظمات الدولية، بزيادة دعم وتقديم المساعدة لهذه المراكز لتحسين ظروف إيواء المهاجرين.

