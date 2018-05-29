لنقي: نهب المال العام سيستمر ما لم تُوحَّد السلطة التنفيذية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، الاثنين، إن الفساد ونهب المال العام سيستمر إن لم نعمل على توحيد السلطة التنفيذية فى البلاد.

وأضاف لنقي، في تصريح للرائد، أن الفرصة قد تكون سانحة لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، مشيرا إلى أن تشرذم وانقسام مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية، ساعد على انتشار الفوضى ونهب ثروات البلاد، مشددا على ضرورة الخروج بحكومة وحدة وطنية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة، حسب قوله.

يشار إلى أن ديوان المحاسبة كشف، الأربعاء الماضي، في تقريره لعام 2017، المكون من 920 صفحة، عن فساد مالي كبير في مؤسسات الدولة.

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