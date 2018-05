«تطوير التعليم» تدعو المعلمين للمشاركة في جائزة التميز

المتوسط:

دعت المدير العام للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم، مسعودة الأسود، المعلمين إلى المشاركة في جائزة التميز التي يطلقها المركز في نسختها الثانية وذلك من خلال تقديم مبادراتهم وخوض غمار التنافس في تحسين جودة طرق التدريس.

واشادت “الأسود”، في كلمة ألقتها ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمتها، أمس الأحد بمدرسة سهى بشارة بطرابلس، بجائزة المعلم المتميز، مؤكدة أن هدفها تحفيز المدرسين للوصل بالتلاميذ إلى مرحلة الإبداع.

وأكدت المدير العام للمركز، أهمية دور المعلمين المتميزين في الرفع من مستوى العملية التعليمية باستخدامهم استراتيجيات طرق التدريس الحديث والتعلم النشط.

