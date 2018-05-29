اتفاق على تأمين شحنات الوقود للجنوب

اتفقت اللجنة المشكلة لمتابعة ومعالجة الأزمة بالجنوب، مع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، على ضرورة تأمين شحنات الوقود من قبل الأجهزة الأمنية واستعداد أهالي المنطقة تقديم المساعدة في ذلك.

واستعرض لقاء جمع كاجمان باللجنة في طرابلس الاثنين، الجهود التي بذلت لإيجاد حلول جذرية للأزمات التي تمر بها المنطقة الجنوبية من خلال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة كاجمان بشأن أحداث الجنوب والتي تتضمن الحد من التوتر في الجنوب وتسهيل تقديم الخدمات والعمل على المصالحة بين الأطراف المتنازعة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي، إن اللقاء بحث آلية التنسيق مع شركة البريقة وشركة توزيع الطرق السريع لتوفير الوقود وإعادة تزويد المحطات الفعلية ما قبل سنة 2011 البالغ عددها 43 محطه لتزويد الوقود.

وتم التأكيد على ضرورة التنسيق بين اللجنتين وفق خطة عمل وإيجاد حلول لتأمين السيولة النقدية المزعم ارسالها الي فرع مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الجنوبية.

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