«العليا للامتحانات» تناقش آليات تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية

عقدت اللجنة العليا للامتحانات بوزارة تعليم حكومة الوفاق، اجتماعها الثامن، اليوم الاثنين، لمناقشة أخر الترتيبات والاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية المزمع تنظيمها بالجامعات والكليات والمعاهد العليا.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الامتحانات بطرابلس، آليات التواصل مع عمداء البلديات ومديري الإدارات والمكاتب بالخصوص، وتم توزيع المهام على أعضاء اللجنة العليا كلا حسب المهام الموكلة له من قبل رئيس اللجنة.

واستعرض المجتمعون اللجان المقترحة لكل المقار وتحديد مهامها بحيث تشمل اللجنة العليا للامتحانات واللجنة المركزية ولجنة الإشراف والمراقبة وكذلك لجنة المتابعة واللجنة الأمنية ولجنة الخدمات.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تحديد مقار اللجان التي تحتاج إلى مواصلات ووضع التدابير اللازمة لها، والبحث في آلية تشكيل لجان تسيير الامتحانات.

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة وكيل الوزارة عادل جمعة، أنه سيتم عقد اجتماع الأيام القادمة مع اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية لمناقشة الخطة الأمنية.

