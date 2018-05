الجيش يهيب بالمواطنين الابتعاد عن مواقع الاشتباك في درنة

المتوسط:

أعلنت قوات الجيش، اليوم الثلاثاء، عن تقدمها بعدد من المحاور القتال في مدينة درنة فضلا عن سيطرتها الكاملة على عدد كبير من المواقع الاستراتيجية الجديدة، بحسب شعبة الإعلام الحربي.

هذا وأهابت غرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية بالمواطنين، الابتعاد عن أماكن تجمع المجموعات الإرهابية وكذلك مواقع الاشتباك معهم ، فضلا عن عدم تمكينهم من التمركز بجواركم لكون الأوامر الصادرة تفيد بالرد على مصادر النيران.

وأكدت قوات الجيش، على أن ى الاشتباكات الدائرة الآن في عدد من المحاور تأتي لاجتثاث الإرهاب من آخر المعاقل شرقى البلاد.

