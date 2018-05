اتفاقية تعاون لتطوير المعاهد التقنية العليا

المتوسط:

وقع رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الدكتور عادل زنداح، على اتفاق تعاون مشترك بين الهيئة وشركة جراند ليبيا وشركة بداية المعرفة لتطوير الموارد البشرية لتدريب خريجي أقسام البصريات بالمعاهد التقنية العليا.

وحضر مراسم التوقيع، الذي نظم بمقر ديوان الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، محمد سليمان رباح مدير عام شركة جراند ليبيا، سمير عبد اللطيف بن موسى مدير شركة بداية المعرفة لتطوير الموارد البشرية.

وشارك في حفل التوقيع كل من أعضاء لجنة إدارة الهيئة الدكتور سعد العز، يوسف عريبي، الدكتور أبو عجيلة ميرة مدير مكتب التفتيش وضمان الجودة، محمد البوعيشي مدير مكتب شؤون الهيئة، طارق أبو سورية مدير مكتب الشؤون القانونية، صلاح سلامة السائح مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة، الدكتور بلقاسم الجربي مدير إدارة المعاهد التقنية العليا، المهندس عادل شويهدي، مدير مكتب التعاون الفني.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل زنداح، رئيس لجنة إدارة الهيئة، أهمية التعاون والشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية التدريب للخريجين معتبراً ذلك رفع لكفأتهم العملية والتطبيقية واستكمالا للحلقات التدريبية.

ورحب “زنداح”، بالحاضرين وحثهم على بذل المزيد من أجل تطوير وتحديث التعليم التقني والفني مؤكداً كلما تطور التعليم التقني والفني سينعكس ذلك على السوق المحلي.

