افتتاح غرفة مراقبة متكاملة في بلدية سلوق

افتتحت بلدية سلوق غرفة مراقبة كاميرات متكاملة تبرع بها أحد رجال الأعمال بالمدينة وذلك لتأمينها ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية فيها.

وقال عضو مديرية أمن سلوق محمد الفاخري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن غرفة المراقبة هذه جاءت كدعم

قدمته شركة فرح لإنتاج الدقيق ومشتقاته عبر رئيسها رجل الأعمال خالد العبد، وذلك لمساعدة رجال الشرطة والجيش في بسط الأمن والأمان ومتابعة أي خرق أمني قد يحدث داخل المدينة، حسب تعبيره.

وبحسب الفاخري فإن غرفة المراقبة المتكاملة ترصد الأوضاع في سلوق عبر أكثر من ستين كاميرا مراقبة نصبت في أمكان تحفظ المسؤولون عن تحديدها إضافة إلى مراقبة المساجد والمرافق الحيوية ومداخل ومخارج بلدية سلوق.

وقد باشرت الغرفة أعمالها بمجرد افتتاحها رسميا في حفل حضره كل من عميد بلدية سلوق بشير الجرماني الفاخري ومدير مديرية أمن سلوق الصادق اللواطي ومدير قسم البحث الجنائي سلوق الرائد خالد العبار، إضافة إلى رئيس مكتب الأوقاف بالبلدية فرج ملّاس الفاخري وعدد من النشطاء بالبلدية.

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