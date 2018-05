المتوسط:

قام رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، العميد رمضان برباش ومساعد رئيس الغرفة الأمنية العميد ميلود المصري، مساء أمس الاثنين، بجولة تفقدية داخل مدينة جفار ة للوقوف على سير عمل البوابات والدوريات الأمنية.

ورافق رئيس الغرفة، الجولة التفقدية، رئيس مكتب العلاقات العامة العقيد فيصل العكاري ومندوب الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد علي الصغير.

وكان في استقبالهم مدير أمن جفارة العميد ناصر إلطيف، رئيس الأمن المركزي فرع جفارة العقيد صلاح الجفال، رئيس وحدة مرور الساعدية مقدم علي التليسي، آمر قوة الأمن المركزي جفارة م.أول حسام إرحومة.

ومن جانبه، أثنى رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى على المجهودات التي تقوم بها مديرية أمن جفارة والأجهزة الأمنية الأخرى على أستتاب الامن لأجل راحة المواطن .

The post رئيس «غرفة تأمين طرابلس» يتفقد بوابات مدينة جفارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية