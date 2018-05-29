السفارة الليبية تقيم مأدبة إفطار للجالية الإسلامية بتايلاند

أقامت السفارة الليبية في بانكوك مأدبة إفطار رمضاني لأعضاء الجالية الإسلامية في تايلاند حضرها عدد من الدعاة، وأئمة المساجد والقائمين على المؤسسات الدينية، والطلبة الذين درسوا في ليبيا وأعضاء الجالية الليبية في تايلاند .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية لحكومة الوفاق أن القائم بأعمال السفارة محمد الزناتي أكد على دور ليبيا في دعم الإسلام والمسلمين في تايلاند، والدور الذي اضطلعت به جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في السابق بالخصوص ومساهمتها في بناء المساجد والمؤسسات الدينية في أنحاء متفرقة في تايلاند وتقديم المساعدات المادية والعينية للجالية الإسلامية ،وكذلك قبول عديد الطلبة المسلمين التايلنديين للدراسة في كلية الدعوة الإسلامية.

وأشار القائم بالأعمال إليّ أن السفارة الليبية في بانكوك -حرصت على التواصل والتقارب والتضامن مع الجالية الإسلامية في تايلاند، وحث الجهات الليبية المعنية على تقديم المساعدات الممكنة لها والعمل على قبول مزيد من الطلبة للدراسة في كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس والجامعة الأسمرية في زليتن.

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