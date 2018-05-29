باريس | لقاء بين حفتر والسراج قبيل ساعات من إنطلاق إجتماعات المبادرة الفرنسية للإنتخابات فى ليبيا

ليبيا – إلتقى كل من المشير خليفة حفتر قائد عام الجيش وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مساء الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس .

ويأتي هذا اللقاء قبيل ساعات من انطلاق اجتماع رفيع ترعاه باريس بين الاطراف الليبية المختلفة تحت مبادرة منها تهدف الى وضع خارطة طريق تصل بليبيا الى الانتخابات مع اقرار ضمانات محلية ودولية تضمن الاعتراف بنتائجها وحماية العملية الانتخابية ومعاقبة من يعرقلها.

ولم يرشح الكثير عن هذا اللقاء الذي حضره الرئيس السابق للهيئة التأسيسية لمشروع الدستور علي الترهوني الا ان مصادر مطلعة قالت لـ المرصد انه يهدف الى تهيئة وتهدئة الاجواء وتقريب وجهات النظر قبيل الاجتماع الموسع بما يكفل نجاحه .

وكان كل من المشير حفتر والسراج قد وصلوا الى باريس الاحد فيما وصل رئيسي مجلسي النواب والدولة الإستشاري عقيلة صالح وخالد المشري في وقت لاحق من يوم الاثنين.

يشار الى أن ممثلين عن دول سيشاركون في الاجتماع ومنهم المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية .

كما سيحضر ممثلين عن كل من الصين وروسيا اضافة لدول الجوار كتونس ومصر والجزائر والسودان فيما رجحت مصادر مقاطعة ايطاليا للاجتماع قبل ان تعلن الاخيرة حضورها عبر سفيرها فى باريس .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية