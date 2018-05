اتفاقية تعاون بين «أبو سليم» و«السراي للتجارة والاستثمار»

المتوسط:

وقع عميد بلدية أبو سليم عبد الرحمن الحامدي، أمس الاثنين اتفاقية تعاون وشراكة بين البلدية ومصرف السراي للتجارة والاستثمار الذي يمثله فاروق العبيدي المدير العام.

وتهدف الاتفاقية لدعم خدمات الدفع الالكتروني وزيادة نقاط البيع خاصة في ظل أزمة السيولة التي يعاني منها المواطن وتقديم بعض الخدمات المصرفية لموظفي ديوان البلدية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين.

