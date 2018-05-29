الجزائر تؤكد مشاركتها في اجتماع باريس حول ليبيا

وأكد بيان لرئاسة الحكومة أن “الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا، دُعي إليها الرئيس بوتفليقة من قبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

ويشارك في الندوة الدولية حول ليبيا بباريس، التي تجري تحت رعاية أممية أبرز المسؤولين الليبيين وقادة ورؤساء عدة بلدان من بينها بلدان جوار ليبيا كتونس.

وتدعم الجزائر حوارا سياسيا بين أطراف الأزمة الليبية، وتشدد على رفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

واقترحت فرنسا مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تضمنت العديد من النقاط، أبرزها ‎تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، وفقًا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة.

وأكدت المبادرة على افتتاح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية لمدة 60 يوماً، ونقل مجلس النواب من طبرق إلى بنغازي، كما جاء في المادة 16 من الإعلان الدستوري.

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