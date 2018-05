« إفتاء طرابلس» يصف تقرير المحاسبة بـــ«غير المنصف»

المتوسط :

اتهمت دار الإفتاء في طرابلس، ديوان المحاسبة بغير المنصف نظرا لكشفه العديد من المخالفات و التجاوزات التي قامت بها الدار دون ذكر المبلغ المخصص من المالية للدار.

وأرجع الدار، في بيان له أمس الاثنين، سبب عدم تضمين ديوان المحاسبة لذلك المبلغ لكونه أمر يعد محرجٌ له، فهو يذكر ما يَعدّه مؤاخذات في ميزانية لم تتجاوز 200 ألف دينار في عام كامل، و الذي لا يعد مبلغا أمام تجاوزات المسؤولين عن السياسة المالية في الدولة

وفند الدار، في بيانه توضيحات حول تجاوزات تقرير ديوان المحاسبة ، مشيرا بأن تلك الملاحظات تنقسم إلى جزئين الأول الملاحظات متكررة منذ العام الماضي حيث تم الرد عليها في مراسلات إلى الديوان في وقت سابق،و الآخري ملاحظات غير مكررة و التي اعتبرها لا تعد مخالفات لا مالية ولا إدارية و إنما تحميلا لمسؤوليات غير موكل بها

هذا وفيما يلى عرض لما أورده بيان دار الإفتاء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” من ردود حول عدد من البنود داخل تقرير المحاسبة

أولا : الملاحظات المكررة :

(1)

تقرير المحاسبة : الفقرة رقم (8) الخاصة بأفراد الحراسة، الذي ذكر الديوان أنه يمثل 33% من العاملين بالدار، ومندوب الديوان الذي قام بزيارة الدار لابد أنه وقف على الإصلاحات المتعلقة بهذه الفقرة، من خلال المرتبات التي تصرف لأفراد الحراسة، والمقسمين بين مقر الدار والمعهد العالي للعلوم الشرعية

رد دار الإفتاء :المندوب إما أن يكون قد فاته ذلك، وأعاد الملاحظات الماضية كما هي، أو رآها ولم يعرج عليها، وهو ما يثير الاستغراب.

(2)

تقرير المحاسبة :الفقرة رقم (3) الخاصة بضعف مكتب المراجعة.

رد دار الإفتاء : أكدت الدار بأنه تم الرد عليه مسبقا بتاريخ 20/ 3/ 2018م مرفقا بالمستندات، على أن الديوان لم يذكر في تقريره أوجه هذا الضعف الذي لاحظه. ولم يأت من الديوان ما يدل على عدم قبول الرد المقدم إليه بالخصوص.

(3)

تقرير المحاسبة :الفقرة رقم (4) الخاصة بتأخير الجرد عن وقته،

رد دار الإفتاء : أرجعت ذلك إلى إعادة جرد الأصول، حيث لم يتم عمله بالدقة المطلوبة، فاحتيج إلى إعادته

( 4)

تقرير المحاسبة : الفقرة رقم (10)، الخاصة ببقاء مبلغ في حساب الودائع أزيد من المدة القانونية، وقدره (117,956) مائة وسبعة عشر ألفا وتسعمائة وستة وخمسون دينارا، وهو يمثل في مجمله حقوقًا لموظفي الدار وبعض الجهات الأخرى صدرت لهم صكوك ولم يتم مقاصتها من قبل المصارف،

رد دار الإفتاء : أكدت بأنه تم الأخذ بملاحظة الديوان، وبلغت جهات الاختصاص بتحويل المبلغ المعلق إلى الإيراد العام

ثانيا : الملاحظات غير المكررة :

(5)

تقرير المحاسبة : الفقرة رقم (1) الخاصة بإغفال إدارة الدار العمل على فصل مهام المفتي، بكونه شخصية اجتماعية عامة لها علاقة مباشرة وأساسية بإصدار الفتاوى، وبين العمل الإداري، الذي عادة ما يكون محل انتقاد.

رد دار الإفتاء: أن هذا التصنيف من الديوان لمهام المفتي مخالف أساسا لقانون إنشاء الدار ولائحته التنفيذية، الذي ولابدّ أن الديوان لديه نسخة منهما، فقد نص القانون في المادة الثامنة منه على الآتي: (يرأس المفتي دار الإفتاء … وإدارة شؤونها وتمثيلها أمام الغير،كما نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على أن من مهام المفتي: (الإشراف على الدار، وتوجيه إداراتها وفروعها ومكاتبها في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك إصدار القرارات اللازمة للإدارة، وتشكيل اللجان المختلفة، وتنفيذ مهام وواجبات الدار، والمصادقة على محاضر اجتماعات وتوصيات وقرارات مجلسي الدار والبحوث والدراسات الشرعية

(6)

تقرير المحاسبة: الفقرة رقم (9) بعدم اعتماد ميزانية للمعهد الشرعي من قبل الدولة، الذي تم إنشاؤه بصفة قانونية بقرارين من مجلس الوزراء؛ رقم (497) ورقم (588) لسنة 2013م، وبذمة مالية مستقلة،

رد دار الإفتاء: تسمية محاولة الدار إنقاذ المعهد تجاوزا عجب من العجب، دون لوم مَن بيدهم المال ومنعوه حقه القانوني.

(7)

تقرير المحاسبة: الفقرة رقم (11) الخاصة باتهام الدار أنها أنشأت التزامات عن نفسها بمبلغ قدره 1,188,230 مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفا ومائتين وثلاثون دينارا، دون أن تكون لها مخصصات لهذا الالتزام،

رد دار الإفتاء: فهذه الفقرة من الديوان أعجب من سابقتها؛ لأن هذه التزامات سابقة لمؤسسات عامة، تتمثل في فواتير ضرورية، وجودُ الدار متوقفٌ على وجودها، وهي فواتير كهرباء وماء وهاتف والرقم المجاني للفتوى وانترنت ووقود السيارات والقرطاسية وشركتي نظافة للدار والمعهد، ومكافآت المشايخ القائمين بالفتوى، ومكافآت أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم الشرعية، ومنح الطلاب. وليس من هذه الالتزامات درهم واحد في تذاكر سفر ولا إقامات فنادق ولا علاوات ولا مخصصات خارجية ولا تأثيث مكاتب ولا شراء سيارات.

(8)

تقرير المحاسبة: الفقرة رقم (6) الخاصة بما ذكر من الصرف بالتجاوز في الباب الأول، وتغطيته من الودائع والأمانات،

رد دار الإفتاء: وهذه قد تمت مخاطبة الديوان بها بالمراسلة رقم (269) بتاريخ 20/3/2018م مرفقة بالمستندات الصحيحة

(9)

تقرير المحاسبة: الفقرة رقم (7) فيما ذكر مِن أنه تم ترتيب التزامات مالية متمثلة في مستحقات مرتبات موظفين،

رد دار الإفتاء: وهذه تم الرد عليها في المراسلة السابقة رقم (269) بتاريخ: 20/3/2018م للديوان، بأنها تتمثل في فروقات اعتمدت من المالية بين الجدول القديم والجدول الجديد، وبمعرفة ديوان المحاسبة.

(10)

تقرير المحاسبة: ومنها الفقرة رقم (2) الخاصة بالهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي واختصاصات الإدارة

رد دار الإفتاء: أشارت بأنه تم الرد عليها في نفس الخطاب رقم (269) بتاريخ: 20/3/2018م، بأنّ لديها هيكلًا تنظيميًّا وملاكًا وظيفيًّا.ولم يعلق الديوان على تنبيه الدار ومراسلاتها السابقة، لا فيما يتعلق بالتجاوز في الصرف في الباب الأول، ولا فيما يتعلق بالملاك الوظيفي، الأمر الذي كوَّنَ انطباعًا لدى الدار بأن الديوان اقتنع بالردّ..

