طلعات إستطلاع جوية فى خليج السدرة والسدادة وجنوب بن وليد

ليبيا – نفذت القوات الجوية الليبية اليوم ضربات استهدفت أربعة أهداف تقع بين سبها وأم الأرانب جنوب البلاد.

هذا وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية فى إيجاز لها عن تنفيذ طلعات استطلاعية من منطقة الهلال النفطي، على السدادة وحتى جنوب مدينة بني وليد.

ولم تعلن الغرفة عن هوية الاهداف التي قالت انها قامت بقصفها واكتفت بصيغة مقتضبة فى إيجازها الصادر بالخصوص .

وأضافت الغرفة أنها تقوم بإسناد القوات المسلحة على الأرض في العمليات العسكرية الجارية في مدينة درنة ضد الجماعات الارهابية .

وتأتي هذه الطلعات فى أجواء مناطق خليج السدرة ( الهلال النفطي ) فى ظل تواتر تقارير اعلامية عن حركات مريبة لجماعات مسلحة تخطط لاستهداف البنية التحتية النفطية مجدداً.

المرصد – خاص

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