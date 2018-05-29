الأعلى للقضاء يطالب النائب العام بالتحقيق في تقرير ديوان المحاسبة وإحالة المتورطين للعدالة

طالب المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام بدراسة تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2017 بشكل عاجل، وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه إلى العدالة، بحسب بيانه الذي نشر اليوم الإثنين.

وذكر البيان، أن المجلس الأعلى للقضاء قد “طالب النائب العام وبشكل عاجل دراسة التقرير بكل عناية وجدية ودقة، والاتصال الفوري والمباشر بديوان المحاسبة لطلب وإرفاق محاضر الاستدلالات التي قام بها الديوان مع كافة الوثائق والمستندات والأدلة المؤيدة لتلك الاتهامات والوقائع”.

وشدد المجلس، “على إنجاز تلك المهمة في أسرع وقت ممكن وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه في تلك المخالفات المالية إلى القضاء”، مؤكدا للجميع أن القضاء الليبي لن يتهاون ولن يتوانى عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم وفاسد أضر بالوطن والمواطن مهم كانت صفته وأيا كان موقعه.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن يد العدالة ستطال كل مخالف كائنا من كان، وذلك استشعارا منه بأهمية ما جاء بهذا التقرير وخطورة ما ورد به من مخالفات وتهم، وفق نص البيان.

وكان ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك قد نشر يوم الأربعاء الماضي، تقريره السنوي للعام 2017، والذي كشف فيه عن فساد مالي كبير وإهدار للأموال الدولة من قبل الحكومات في البلاد وأعضاء من المجلس الرئاسي والبرلمان ووزراء ومسؤولين أخرين.

من جهة أخرى، قال مصرف ليبيا المركزي، إن تقرير ديوان المحاسبة صدر ونشر بالمخالفة للقانون الذي يستلزم أن يكون إعداد التقرير نتاج عملية مراجعة واعتماد للحساب الختامي للمصرف، وهو مالم يقم به الديوان منذ عام 2010، ولم يقم بمراجعة واعتماد الحساب الختامي للدولة منذ عام 2007، وغيرها من المؤسسات الهامة الأخرى مما يمتنع معه الكشف عن حقيقة الفساد الذي تعاني منه أجهزة الدولة، فضلا عن مساءلة المسؤولين عن ذلك الفساد، الأمر الذي أسهم في زيادة هدر المال العام.

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