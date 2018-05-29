العوامي : خمسة خطوات لحل الأزمة السياسية والدستورية فى ليبيا

ليبيا – كشف نائب اول رئيس المؤتمر الوطني العام السابق عزالدين العوامي عن وجهة نظره فى حل الازمة السياسية الليبية الراهنة وفق خمسة خطوات أساسية تبدء بالانتخابات وتنتهي باقرار الدستور الدائم للبلاد .

وفى تصريح لـ المرصد قال العوامي، الاثنين ، ان من وجهة نظره ان الحل يكمن فى اجراء انتخابات رئاسية برلمانية لفترة انتقالية مدتهت 4 سنوات.

وقال العوامي أن السلطة السيادية خلال هذه السنوات يجب ان تكون من اختصاص الرئيس المنتخب وليس 200 عضو مؤتمر او برلمان على ان يكون ذلك بقانون انتخابات عادل وبضمانات محلية ودولية .

وأضاف نائب رئيس الموتمر قائلاً : ” خلال اول سنتين تتم تهدئة النفوس وحل مشاكل الناس الاقتصادية وعودة المهجرين وجبر الضرر “.

وأشار الى ان الحديث بعد تهيئة الاجواء يجب ان يتم حول دستور توافقي يرضي الجميع مؤكداً بأن هذا المقترح ليس من بنات افكاره وانما خلص له بعد عدة لقاءات اطلع خلالها على تجارب شعوب مرت عليها بنفس ظرف ليبيا .

وختم العوامي منوها الى انه من المؤكد ان الكثيرين لن يتفقوا معه في الرأي آملاً من الجميع طرح البدائل المقنعة لجميع الشركاء في البلاد ، وذلك وفق تعبيره .

المرصد – خاص

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