700 مهاجر يصلون دفعة واحدة من سواحل ليبيا إلى جنوب إيطاليا

ليبيا – اعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول أكثر من سبعمائة مهاجر إلى مينائي باليرمو وتراباني جنوبي ايطاليا بعد إبحارهم من السواحل الليبية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجرين المذكورين تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة في عرض البحر المتوسط وفقاً لما نقلت وكالة آكي الايطالية الاثنين .

وكشفت ذات المصادر أن “سفينة عسكرية إسبانية رست في ميناء العاصمة الصقلية عند الساعة الثامنة من صباح ا الاثنين”، وهي “تحمل على متنها أكثر من 600 مهاجر”.

وخلصت المصادر الى القول إن “ميناء تراباني، ينتظر وصول سفينة أخرى على متنها 113 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال”.

المرصد – متابعات

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