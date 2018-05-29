مدير محطة تحلية المياه فى درنة يدعو لتحييد المحطة عن الإشتباكات

ليبيا -اعلنت محطة تحلية مياه درنة توقف العمل بها إثر الاوضاع الامنية فى المدينة واحتدام الاشتباكات فى مداخلها الشرقية والغربية.

واعرب المهندس احمد لياس مدير المحطة عن اعتذاره لاهالي المدينة تجاه عدم القدرة على الاستمرار ومواصلة العمل في هذه الظروف التي وصفها بالخطيرة والصعبة .

وفى منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال :

” لقد حاولنا العمل منذ بداية الشهر الكريم ولكن الظروف كانت قاهرة ، عليه تم الخروج بجميع وحدات التحلية بمحطة درنة للحفاظ على ارواح العاملين ووحدات ومعدات المحطة ” .

وختم مدير محطة درنة منشوره داعيا جميع الاطراف الى الابتعاد عن هذا المرفق والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية للمدينة على المدى الطويل والقصير .

المرصد – متابعات

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