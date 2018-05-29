بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو لإطلاق صراح إعلاميين ليبيين

بنغازي — سبوتنيك. وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان على موقعها الرسمي إنها تدعو لإطلاق سراح قشوط ويعقوبي فورا، مشيرة إلى أنهم محتجزين من دون مذكرة توقيف منذ 29 أبريل/ نيسان”.

وأضافت البعثة أن فشوط واليعقوبي ما زالا قيد الاحتجاز التعسفي من دون عرضهم على السلطة القضائية، وهما عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة”.

يشار إلى أن مسلحين ملثمين في العاصمة الليبية طرابلس قاموا يوم 29 أبريل الماضي، باعتقال سليمان قشوط ورفيقه محمد اليعقوبي من أمام أحد المقاهي في طرابلس.

وتقول مصادر ليبية صحفية إن المعلومات الأولية تفيد بأن قشوط أُلقي القبض عليه، بسبب إقامته مهرجان “سبتيموس”، بينما لم يصدر أي توضيح من الجهات الأمنية بشأن الحادثة حتى الآن.