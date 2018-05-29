حفتر والسراج يلتقيان في العاصمة الفرنسية باريس

بنغازي — سبوتنيك. وقالت صحيفة العنوان الليبية الإلكترونية أن “القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر التقى مساء أمس الاثنين 28أيار/مايو، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالعاصمة الفرنسية باريس على خلفية المشاركة في بحث المبادرة الفرنسية حول ليبيا التي ستنعقد اليوم”.

وبثت الصحيفة صورة تجمع كل من “القائد العام المشير خليفة حفتر مع فايز السراج، يتوسطهم رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور السابق علي الترهوني”.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا يضم الأطراف الليبية المتنافسة بهدف الاتفاق على خارطة طريق لحل القضايا المتنازع عليها تمهيدا لإجراء انتخابات تدعمها الأمم المتحدة هذا العام.