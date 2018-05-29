 “المسماري”: الجيش يسيطر على المناطق الجبلية في درنة من كل الجهات

أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، سيطرة قوات الجيش الكاملة، على كل المناطق الجبلية المشرفة على مدينة درنة، من جميع الجهات، مشيراً إلى أن القوات حاليا في انتظار الأوامر، من أجل البدء في تنفيذ المرحلة القادمة.

وأوضح العميد أحمد المسماري، في تصريحات تليفزيوينة، أن المناطق التي تمت السيطرة عليها أمس، وكذلك المواقع السابقة، من المناطق الأكثر تحصيناً للعدو، وتعتبر المواقع الدفاعية الأولى له.

وتابع، “أنهينا الخطوط الدفاعية الأولى والثانية والثالثة، والآن لدينا إرهابيين داخل المدينة، وهذه تحتاج لخطة أخرى، سوف يتم الإعلان عنها في حينها”

كما كشف المسماري، عن محتوى المنشورات التي ألقتها قوات الجيش الوطني على المدينة، موضحاً أنها تتضمن 3 نقاط هامة، الأولى هي تعهد لكل من سيسلم نفسه، بأنه سيلقى معاملة قانونية عادلة، والثانية تشديد على أن الجُرم لا يتعدى الجاني ولا يمكن أن يطال أسرته، أما الثالثة فهي دعوة لأهالي درنة بالاستعداد للتفاعل مع قوات الجيش والترحيب بها، ونبذ الإرهاب والتطرف، بعد أن صارت على مشارف المدينة.

وطالب المسماري، أهالي درنة بأن يكونوا يداً بيد مع الجيش، من أجل دحر الإرهاب، مؤكداً أن كل ما يهم قوات الجيش هم من يحملون السلاح في وجه القوات، وكل من انتمى إلى الجماعات الإرهابية “داعش” و”القاعدة” و”الإخوان”، بالإضافة إلى المطلوبين أمنياً.

وقال، إن القوات الجوية قد استهدفت 4 تجمعات لآليات مسلحة في مواقع مختلفة ما بين منطقة أم الأرانب وسبها، مضيفاً أنها قامت أيضاً، بعملية استطلاع واسعة في جنوب منطقة خليج السدرة “الهلال النفطي”، حتى منطقة جنوب بني وليد والسدادة على مشارف مدينة مصراته.

وأكمل، “كل المنطقة تحت الاستطلاع الجوي، وأي هدف أو تحرك مشبوه سيتم استهدافه بشكل فوري”

واستطرد قائلاً، “لا توجد أي مخاوف أمنية، رصدنا تجمعات بسيطة للعناصر الإرهابية في منطقة السدادة، وهناك تحركات جنوب بني وليد، وسيتم التعامل معها في حينها”.

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