لماذا رفض محلي تاورغاء شروط مسودة الصلح مع مصراته؟

عبر الناطق باسم المجلس المحلي تاورغاء عماد ارقيعة، عن رفضه التوقيع على ميثاق المصالحة الاجتماعية مع مصراتة الجمعة المقبل.

وبين “ارقيعة”، في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، أن عشائر تاورغاء الثلاثة والقبائل القاطنة ترفض مسودة الصلح ولكنها تؤكد على استمرار باب الحوار مع الخيرين من مصراتة

ووصف الناطق باسم المجلس المحلي تاورغاء، شروط مسودة الصلح لعودة الأهالي إلى مساكنهم بـ “المجحفة”.

يشار إلى أن رئيس لجنة مصالحة “مصراتة – تاورغاء” يوسف الزرزاح قد أعلن في تصريحات صحفية أن يوم الجمعة المقبل موعداً لتوقيع ميثاق مصالحة بين المدينتين.

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