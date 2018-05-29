حفتر والسراج يلتقيان قبيل ساعات من بدء أعمال مؤتمر باريس

اجتمع كل من المشير خليفة حفتر قائد عام الجيش وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مساء الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس .

ولم يرشح الكثير عن هذا اللقاء الذي حضره الرئيس السابق للهيئة التأسيسية لمشروع الدستور علي الترهوني ، ويرجح أن اللقاء حسب مصادر مطلعة يهدف الى تهيئة وتهدئة الأجواء وتقريب وجهات النظر قبيل الاجتماع الموسع بما يكفل نجاحه .

وكان كل من المشير حفتر والسراج قد وصل إلى باريس الأحد فيما وصل رئيسي مجلسي النواب والدولة الاستشاري عقيلة صالح وخالد المشري في وقت لاحق من يوم الاثنين.

يشار الى أن ممثلين عن دول سيشاركون في الاجتماع ومنهم المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية .

كما سيحضر ممثلين عن كل من الصين وروسيا إضافة لدول الجوار كتونس ومصر والجزائر والسودان في حين أعلنت إيطاليا أن سفيرتها في فرنسا ستمثلها في المؤتمر.

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