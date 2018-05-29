رفض وقلق في غرب ليبيا من محادثات باريس الهادفة لإجراء انتخابات بحلول نهاية العام

أثارت جماعات وفصائل في غرب ليبيا الشكوك بشأن المحادثات المقررة في باريس الثلاثاء والرامية لتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات في البلاد. وأصدرت الاثنين جماعة تمثل 13 مجلسا وفصيلا عسكريا في الغرب بيانا قالت فيه إن مبادرة باريس لا تمثلها، معبرة عن مخاوف من أن تأتي نتائجها في صالح غريمها خليفة حفتر في شرق البلاد، ومعارضة للتدخل الأجنبي ولأي محاولة تهدف إلى “توطين حكم العسكر”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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