الجزائر والسعودية أول الواصلين لقصر الإليزيه

وصل عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت ليبيا، رئيس وزراء الجزائر والسفير السعودي لدى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي دعته له فرنسا حول ليبيا.

وبحسب مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” فإن ماكرون يأمل أن يوقع أطراف الأزمة الليبية (السراج، حفتر، عقيلة، المشري) على وثيقة تضمن اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن دول الجوار الليبي ستكون حاضرة، ممثلة في رؤساء كل من تونس، تشاد، النيجر، بالإضافة إلى مستشار الرئيس المصري (ابراهيم محلب).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية