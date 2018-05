من باريس.. ” الميهوب” لـ” المتوسط”: اجتماع الأطراف الليبية يبدأ بعد قليل

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن وفد مجلس النواب في انتظار اجتماع اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الميهوب، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن الاجتماع سيبدأ حوالي الساعة العاشرة صباحا.

وأشار، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن مشاركة مجلس النواب في هذه الاجتماعات تأتي في إطار السعي لحل الأزمات التي تعصف بالبلاد.

ووصل إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الإثنين، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له الذي ضم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري، ، والنائب الهادي الصغير

