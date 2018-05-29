الأعلى لقبائل المنطقة الغربية: ما حدث لأسرى المصالحة سوف يؤثر سلباً على مجريات الحوار والتقارب

طالب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في المنطقة الغربية بالإفراج عن لجنة الحوار والمصالحة المنبثقة من الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، والذين تم اعتقالهم في هذا الشهر الكريم، مهيبا بأهل الخير والصلاح التدخل لحل هذه القضية الإنسانية، منعا لأي تداعيات سلبية قد تعكر أجواء الحوار والتفاهم والتقارب بين جميع الأطراف، معتبرا أنه السبيل لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في ربوع ليبيا.

وأشار المجلس في بيان له، الأحد، إلى هذا الوقت العصيب التي تمر به ليبيا، من فوضى عارمة أكلت الزرع والضرع حتى كادت تقضي على معظم الشباب الليبي بفضل مؤامرة دولية استهدفت القوة البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستخدمة الدعم الخارجي الذي يعتمد الفكر الإرهابي والاجندات الخارجية والمال الفاسد، مضيفا إننا أصبحنا في نفق مظلم من معاناة الناس المهجرة والنازحة والمحتاجة إلى قوت يومها، حيث أصبح لزاما علينا الجلوس والحوار المصارحة والمصالحة العادلة بين الشعب الليبي بكل أطيافه.

وأوضح البيان، أن العديد من اللقاءات الاجتماعية أقيمت في داخل الوطن وخارجه من أجل التوافق على الثوابت بين الليبيين، ومنها القبول بالانتخابات القادمة وفتح الحوار مع كل الأطراف، معتبرا ما حدث للجنة الحوار والمصالحة المنبثقة من الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، من قبل المليشيا 301 من خداع واعتقال لهذه اللجنة، سوف يؤثر سلباً على مجريات الحوار والتقارب.

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