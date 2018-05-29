تفجير سيارتين ملغومتين أثناء تقدم قوات الجيش في درنة

قال مدير مكتب الإعلام والدعم الإلكتروني‏ بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب، سامي المتريح، ان وحدات القوات المسلحة تمكنت أمس الاثنين من التقدم في المحور الغربي لمدينة درنة والسيطرة بالكامل على منطقة وادي الناقة وكوبري مدخل درنة ومسجد نسيبة بنت كعب.

وأوضح المتريح في تصريح خاص – ” لبوابة افريقيا الاخبارية “- ان القوات المسلحة قامت بتسهيل عملية خروج الأهالي قبل البدء في التقدم إلا أن عناصر شورى درنة الإرهابي المنحل، قامت بتفجير سيارتين ملغومتين عن بعد تم دسهما بين المدنيين أثناء خروجهم.

موكداً انه لا توجد أي أضرار أو خسائر جراء التفجيرين سواء في صفوف القوات المسلحة أو المدنيين النازحين من أهالي درنة.

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