بسبب الاشتباكات ..توقف العمل بمحطة تحلية مياه درنة

اعلنت محطة تحلية مياه درنة توقف العمل بها إثر الاوضاع الامنية في المدينة واحتدام الاشتباكات في مداخلها الشرقية والغربية.

وعبر المهندس “احمد لياس” مدير المحطة عن اعتذاره لأهالي المدينة بسبب عدم القدرة على الاستمرار ومواصلة العمل في هذه الظروف التي وصفها بالخطيرة والصعبة

وقال ” لياس” فى منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ” لقد حاولنا العمل منذ بداية الشهر الكريم ولكن الظروف كانت قاهرة، عليه تم الخروج بجميع وحدات التحلية بمحطة درنة للحفاظ على ارواح العاملين ووحدات ومعدات المحطة ” .

ودعا ” لياس”، جميع الاطراف الى الابتعاد عن هذا المرفق والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية للمدينة على المدى الطويل والقصير .

